Знаменитая фитнес-модель Ана Чери добавила поклонникам новогоднего настроения, исполнив дерзкий танец в праздничном образе

Как сообщает Politeka.net, популярная красотка поделилась атмосферным видео в разделе сториз своего Инстаграм.

На кадрах, снятых в темно комнате, можно увидеть, как модель исполняет соблазнительный танец в одном нижнем белье. При этом, Чери решила придать этому пикантному занятию атмосферу праздника, и обмотала свое фигуристое тело светящейся гирляндой.

Модель изо всех сил крутит аппетитной пятой точкой перед камерой под праздничное сияние огоньков. Красотка явно получает наслаждение от этого действа.

В посте с этим видео Чери написала: «Хорошие девочки получают подарки…но плохие девочки получают все».

Поклонники не смогли оставить комментарии под этой записью, ведь в сториз нет такой возможности.

Ранее мы писали, что Ана поделилась новыми кадрами со своих тренировок.

В ярко-оранжевом топе с глубоким декольте и в черных лосинах Чери выглядела более чем соблазнительно, потому большое количество хвалебных комментариев не заставило долго ждать. Ана, стоит подчеркнуть, даже в скромных образах делает акцент на достоинствах фигуры, потому никогда не скрывает бюст, одновременно с тем подчеркивая линии бедер.

Напомним, Ана Чери вскружила голову пышными "кексами" в коротеньком топе: "Можно накачать все".

Как сообщала Politeka, бесстыжая Ана Чери в праздничном белье соблазнила играми с леденцом: «Не передать словами…».

Также Politeka писала, что Ана Чери в черном белье устроила в ванной пикантные шалости, удачный кадр: "Согрела каждого".