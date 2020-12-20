Американская фитнес-модель Ана Чери в трендовом костюме восхитила подтянутой фигурой

Спортсменка стала популярной после того, как начала делиться кадрами из тренировок на своей странице в Инстаграм. При этом девушка не скрывает, что довольна результатом. Благодаря разнообразному контенту, Ана смогла даже открыть собственный онлайн-магазин одежды, которую активно показывает на своей фигуре.

Как видно на фото, финес-модель, которая ранее работала тренером в спортзале, может покорить довольно яркой внешностью и подкачанной фигурой несмотря на то, что не является худой по привычным стандартам моделинга.

В ярко-оранжевом топе с глубоким декольте и в черных лосинах Чери выглядела более чем соблазнительно, потому большое количество хвалебных комментариев не заставило долго ждать. Ана, стоит подчеркнуть, даже в скромных образах делает акцент на достоинствах фигуры, потому никогда не скрывает бюст, одновременно с тем подчеркивая линии бедер.

«Проживите этот день с благодарностью и позитивом!; Милашка; Потрясающе 😍 можно накачать все😍😍; так хорошо, детка👄❤❤❤; наша прекрасная малышка; Великолепно это действительно ты; Красивая улыбка 😊; Que hermosa 😘; Анна, ты работаешь, девочка; Хорошая фотка; Красивая грудь; Красивая улыбка 🙂; роскошные не только волосы; спасибо за этот кадр».

Напомним, недавно Чери отправилась на отдых, откуда продолжает делиться даже архивными фото. Теперь на фан-аккаунтах также начали делиться самыми удачными кадрами с Аной. К примеру, в вязаном купальнике с цветочком и высокой посадкой на бедрах спортсменка выглядела очень соблазнительно.

«Идите по волнам 🌊 Жизнь не всегда идет так, как вы планировали, и все идет в разных направлениях. Вы не можете остановить волны, но можете научиться двигаться вместе с ними. Они могут не вести вас в том направлении, которое вы запланировали, но они приведут вас именно туда, где вы должны быть 💙», - сказано на странице.

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