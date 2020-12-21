Телеведучий Юрій Горбунов нарвався на жорстку критику

Як передає Politeka.net, 50-річний шоумен опублікував свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постав разом з колегою, ведучою програми "Право на владу" Наталією Мосейчук.

На с елфі усміхнений Горбунов стояв впритул до Мосейчук, він став гостем передачі.

"З Наталією, на її території!! Господиня, Право на владу гостинна!! #Плюси #правонавлада #1plus1mediahrteam", - підписав кадр ведучий.

Більшість користувачів накинулися з критикою в коментарях:

"Які ж ви огидні лицеміри"

"І фото - треш якийсь, ви самі його вибрали? Або це вороги підкинули. Що один, що другий писки поскладали як нелюди 🤢"

"Мосейчук треба півтора метра і маску, ще й рот відкритий, неприємно і не гігієнічно, приклад для народних мас"

"Ведуча дуже подобається, але сама передача навіщо, вони сидять розмовляють і все, один одного обісрали і розійшлися😡"

"Юра, не псуйте собі репутацію. Навіщо вам та українська скабєєва?"

"Найкращі ведучі!🤩"

"Наташенька, ви велика молодець) дивлюсь Вашу передача тільки через Вас) вам терпіння"

"Професіонали поруч! 💜"

Нагадаємо, Мосейчук засвітилася в передвиборному скандалі. У своїй програмі більше року тому журналістка обізвала громадян України «ботами» за те, що її розкритикували за підсумками ефіру. Так, в ході передачі у телеведучої здали нерви, і вона назвала користувачів «Фейсбук» «ботами».



Зокрема, Мосейчук звернулася до тих громадян нашої країни, які обурювалися з приводу її непрофесійної поведінки в програмі «Право на владу», одним з гостей якої був Петро Порошенко. У мережі тоді навіть запустили флешмоб #янебот.

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