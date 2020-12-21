31-річний Олексій Тригубенко може стати новим героєм шоу "Холостяк"

Про це натякнув ведучий популярного шоу Григорій Решетник у своєму Instagram.

Як відомо, у фіналі "Холостячка" Ксенія Мішина зробила вибір на користь Олександра Еллерта, залишивши Олексія Тригубенка ні з чим.

Так, ведучий шоу Григорій Решетник виставив спільне фото з Олексієм Тригубенком і написав, що він може стати головним "Холостяком" України.

"Головний Холостяк країни-згодні?",- йдеться у підписі до нового знімка.

Ця публікація припала до душі шанувальникам і вони завалили її лайками і захопленими коментарями. Деякі користувачі стверджували, що Ксенія Мішина зробила неправильний вибір у фіналі шоу.

"Це було б круто", "не впевнена, що він захоче знову пірнати і руйнувати почуття", "він дуже хороший"," бажаємо йому знайти хорошу і гідну", " Ух ти, було б непогано!", "Звичайно, він і є головний", "Рейтинг буде неймовірний", "але навряд чи Олексій погодиться після того, як з ним вчинила Ксенія на реаліті", "Гарненький", " ні. Я бажаю йому щастя, а щастя любить тишу, а не шоу", "Олексію пасує ця мила панянка", - написали вони під публікацією.

Як відомо, популярне шоу "Холостячка" закінчилося тим, що Ксенія Мішина вибрала сценариста Олександра Еллерта, залишивши за бортом Олексія Тригубенка.

Більш того, "Холостячка" встигла відповісти згодою на пропозицію руки і серця.

Нагадавши, "Холостячка" Мішина вибрала Еллерта

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