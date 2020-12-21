Актриса і співачка Дженніфер Лопес запаморочила голову спокусливим образом
Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок 51-річної зірки в Instagram опублікований пікантний кадр, на якому Джей Ло прийняла томну позу в зухвалому бікіні.
Так, актриса з мокрим волоссям постала в білому мереживному купальнику. "Сіточка" в найспокусливіших місцях розбурхує фантазію: на ці вигини можна милуватися вічно.
Дженніфер сперлася на руку, а другу поклала на стегно, кинувши грайливий погляд в камеру.
Користувачі кинулися коментувати побачене:
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"Це гарне бікіні"
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