Актриса і співачка Дженніфер Лопес запаморочила голову спокусливим образом

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок 51-річної зірки в Instagram опублікований пікантний кадр, на якому Джей Ло прийняла томну позу в зухвалому бікіні.

Так, актриса з мокрим волоссям постала в білому мереживному купальнику. "Сіточка" в найспокусливіших місцях розбурхує фантазію: на ці вигини можна милуватися вічно.

Дженніфер сперлася на руку, а другу поклала на стегно, кинувши грайливий погляд в камеру.

Користувачі кинулися коментувати побачене:

"Чудова моя любов ❤️❤️❤️"

"дуже красива кішечка💝"

"Ой, мамо, яке багате тіло"

"Це гарне бікіні"

Багато хто дивується, як зірці вдається зберігати такий привабливий вигляд, незважаючи на вік. Раніше Лопес ділилася секретами краси. Зокрема, особливу увагу актриса приділяє заняттям спортом і правильному харчуванню.

Ідеальний ранок Дженніфер починається з п'ятикілометрової пробіжки. Її сніданок складається з протеїнового коктейлю (зазвичай додаються мед або свіжі ягоди) і тарілки фруктів. Основу раціону зірки складають риба (частіше лосось), птиця, свинина, а також овочі (переважно брокколі, брюссельська капуста і спаржа).

Нагадаємо, в мережі бурхливо обговорюють один з образів Джей Ло, в якому вона з'являлася на сцені. Красуня обтягнула розкішну фігуру в "тоненький" комбінезон строкатого забарвлення.

Лопес повернулася до камери найвидатнішою частиною тіла.

"Тобі вже стільки років, а тут ти з кожним роком продовжуєш ставати краще. Це надихає!; Ні, ні, не будь Кім; 😍 🔥 Краса, здоров'я, натхнення і жінка 😍 сила, а ось і головний козир!",- коментувала публіка.

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