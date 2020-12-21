Актриса и певица Дженнифер Лопес вскружила голову соблазнительным образом
Как передает Politeka.net, на одной из фан-страниц 51-летней звезды в Инстаграм опубликован пикантный кадр, на котором Джей Ло приняла томную позу в вызывающем бикини.
Так, актриса с мокрыми волосами предстала в белом кружевном купальнике. "Сеточка" в самых соблазнительных местах будоражит фантазию: на эти изгибы можно любоваться вечно.
Дженнифер облокотилась на руку, а вторую положила на бедро, кинув игривый взгляд в камеру.
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