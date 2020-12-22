Відома мексиканська модель журналу "Playboy" Кассандра Сьєнега (CJ SPARXX) в бікіні показала свої пишні об'єми

Відома модель показала на собі крихітний купальник, передає Politeka.net. Модель нерідко вражає розмірами форм в крихітних купальних нарядах.

Кассандра позувала в маленькому купальнику, який обтягнув пишні форми, натягнувшись бретельками на плечах. Кокетка стиснула груди з боків, і в результаті ті ледь не вивалилися з ліфчика.

Не тільки пишний бюст, але і пружний живіт притягували погляд. Тонка талія з округлими стегнами створювали гарний вигин - чудовий вигляд

Розкута поза красуні вражала - зірка розставила ніжки, сидячи в плетеному кріслі, злегка вигнувшись. Вона дивилася в камеру, відкривши губи.

На другому кадрі спокусниця трохи змінила позу, але не стала від цього виглядати менш привабливою.

"Я поклала око на тебе! 😏 ",- підписала знімки Сьєнега.

За п'ять годин пост зібрав понад 7000 лайків і багато коментарів. Користувачі мережі писали багато приємного в бік розкішної дівчини.

Раніше ми писали, що Кассандра Сьєнега позувала на білосніжній яхті, розкинувши руки.

Видно, що зірка отримувала насолоду від проведення часу. Модель широко посміхалася, прикривши очі.

Зірка натягнула на великий бюст маленький ліфчик, який навряд чи приховував найінтимніше.

Раніше повідомлялося, що Кассандра Сьєнега постала в мініатюрному бікіні, яке складно не сплутати з ниточками. Дівчина ледве змогла закрити найпікантніше купальником, а рукою потягнула за мотузочку трусиків. На кількох знімках Кассандра показала свої апетитні форми з різних ракурсів.

Нагадавши, розкута Кассандра Сьєнега з Playboy в крихітному бікіні віддалася сонцю на яхті: "точена фігура"

Як повідомляла Politeka, Кассандра Сьєнега з Playboy в мініатюрному бікіні вирішила нічого не ховати: "Давай полюбимо..."