Відома модель Ніколь Потуральськи, колишня кохана Бреда Пітта, блиснула бюстом без білизни

Зірка демонструє струнку фігуру, фотографуючи себе в різних образах, пише Politeka.net.

Цього разу Потуральськи постала в малиновій блузі з короткими рукавами. Спокусниця лише один ґудзик залишила застебнутим, тому вона блиснула своїм пружним животом.

Тканина обтягнула шикарні груди зірки, і з неї пробивалося найінтимніше, адже Ніколь вирішила не надягати білизни.

Також колишня Бреда Пітта одягла чорні лосини, що обтягнули її пружні сідниці й стрункі ніжки.

Завершили образ знаменитості красиві прикраси на шиї.

Модель закинула волосся набік, щоб не заважало милуватися її фігурою.

За дві години пост зібрав майже 5000 лайків і багато коментарів.

"Як же гаряча!", - написав один з шанувальників.

Користувачі мережі написали багато приємного в бік обпікаючої красуні, адже її форми просто неймовірні в такому гарячому образі.

Раніше ми писали, що Ніколь Потуральськи сіла на підлогу, виставивши ноги вперед, щоб показати їх у всій красі. Стрункі й рівні кінцівки вражали та притягували погляд.

Модель зігнула ноги, блиснувши апетитним стегном і інтимною деталлю - чорними трусиками.

Також було видно, як напружився животик спокусниці.

Раніше повідомлялося, що Ніколь Потуральски позувала в чорній сукні з великим декольте. Дівчина доповнила образ прикрасами на шиї, а знімала себе дуже близько, акцентуючи погляд на бюсті. Волосся у красуні залишилося розпущеним.

Користувачі мережі прийшли в захват від її шикарної зовнішності.

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