Відома модель Ніколь Потуральськи, колишня кохана Бреда Пітта, блиснула бюстом без білизни
Зірка демонструє струнку фігуру, фотографуючи себе в різних образах, пише Politeka.net.
Цього разу Потуральськи постала в малиновій блузі з короткими рукавами. Спокусниця лише один ґудзик залишила застебнутим, тому вона блиснула своїм пружним животом.
Тканина обтягнула шикарні груди зірки, і з неї пробивалося найінтимніше, адже Ніколь вирішила не надягати білизни.
Також колишня Бреда Пітта одягла чорні лосини, що обтягнули її пружні сідниці й стрункі ніжки.
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Завершили образ знаменитості красиві прикраси на шиї.
Модель закинула волосся набік, щоб не заважало милуватися її фігурою.
За дві години пост зібрав майже 5000 лайків і багато коментарів.
"Як же гаряча!", - написав один з шанувальників.
Користувачі мережі написали багато приємного в бік обпікаючої красуні, адже її форми просто неймовірні в такому гарячому образі.
Раніше ми писали, що Ніколь Потуральськи сіла на підлогу, виставивши ноги вперед, щоб показати їх у всій красі. Стрункі й рівні кінцівки вражали та притягували погляд.
Модель зігнула ноги, блиснувши апетитним стегном і інтимною деталлю - чорними трусиками.
Також було видно, як напружився животик спокусниці.
Раніше повідомлялося, що Ніколь Потуральски позувала в чорній сукні з великим декольте. Дівчина доповнила образ прикрасами на шиї, а знімала себе дуже близько, акцентуючи погляд на бюсті. Волосся у красуні залишилося розпущеним.
Користувачі мережі прийшли в захват від її шикарної зовнішності.
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