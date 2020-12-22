Колишня дружина екс-динамівця Миколи Морозюка Ірина похвалилася пружними формами

Як пише Рoliteka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала відео з ліфта, на якому позувала у вельми спокусливому вигляді. Красуня була одягнена в мініатюрний топік і обтягуючі лосини. Спортивний костюм вигідно підкреслив форми Ірини. Зверху красуня накинула шубку, щоб не замерзнути.

Морозюк крутилася біля дзеркала, спокушаючи своїми видатними формами. На зоні декольте красувалося знамените татуювання Ірини у вигляді відбитка губ.

«Гудморнінг», - підписала відео зірка мережі.

Пізніше Ірина опублікувала фото зі спортзалу. Як відомо, красуня активно займається спортом, щоб тримати себе у формі. Як зізнавалася сама Ірина, вона намагається змінювати види діяльності, щоб спорт був в кайф. На свіжому фото Ірина хвалилася біцепсом, стоячи поруч з красивим чоловіком.

Варто відзначити, що Ірина Морозюк славиться своїми відвертими образами. На тренування красуня завжди ходить в дуже пікантних нарядах. Воно й не дивно, адже їй є чим похвалитися.

Раніше ми писали, що епатажна Морозюк засвітила декольте на біговій доріжці. Красуня вирішила зняти себе на відео під час заняття спортом. Вона знімала себе під час руху. Блондинка бігла по біговій доріжці, трясучи своїми принадами, які вистрибували з декольте.

Нагадаємо, що Ірина Морозюк пограла формами в прозорих мереживах:"це інтригує".

Як повідомляла Politeka, Ірина Морозюк позбулася халатика, влаштувавши пустощі у ванній: "зворушлива...".

Також Politeka писала, що Ірина Морозюк блиснула пікантними тату на своєму підтягнутому тілі:"нереальна красуня".