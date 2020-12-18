Колишня дружина екс-динамівця Миколи Морозюка Ірина показала себе, давши можливість насолодитися
На кадрах Ірина здалася в халатику, під яким можна побачити пікантне чорне прозоре боді в мереживах. Дівчина стояла у ванній і позувала перед камерою. У якийсь момент Морозюк скинула халатик, хвалячись бездоганним тілом і показуючи найпікантніші вигини. Кадри вийшли дуже спокусливими і запальними. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"У возі вам було мало мене, тому ловіть .. поки мені не набридло", - написала Ірина під фото.
"Красуня"," зворушлива краса"," дуже скромно"," ти справжня, мрієш чи це"," Ля, яка Морозюк"," Хороша", " можна ще в віз? Там хоч зберегти відео в галерею можна))))))", "як завжди ідеальна і спокуслива", "ще і ще відвертіше", "твій чоловік дуже щаслива людина", "Люблю поцілунки на твоїх благах".
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Повідомлялося, що колишня дружина екс-динамівця Миколи Морозюка, модель Ірина, показала, як займається спортом.
Зірка мережі одягла цього разу облягаючий топік, з якого вистрибували груди. Декольте було великим, що дуже непристойно.
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