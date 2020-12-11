Бывшая жена экс-динамовца Николая Морозюка, модель Ирина, показала себя в жарком образе

Сексапильная красотка нередко балует своих поклонников кадрами, которые будоражат сознание, пишет Politeka.net. Ирина заработала огромную популярность среди украинцев, сейчас на ее страницу подписаны 137 тысяч человек.

Модель решила ответить на вопросы своих поклонников, размещая одни из самых из откровенных фото и видео в сторис.

Так, Ирина позировала на стуле в кружевном полупрозрачном боди. Звезда широко расставила ножки, снимая себя в зеркало - это интригует.

Тонкая ткань подчеркнула стройную фигуру знаменитости. Грудь смотрелась великолепно под черным бельем, а тонкие бретельки едва ли не соскальзывали с плеч.

Крой боди был откровенным, и оголил упругие ягодицы. Все это стало видно благодаря тому, что "ядерная" блондинка скинула с плеча белый халатик. Она смотрела в телефон, подпевая песне.

"Хоть бы капельку через экран от вас передались: мудрость, сексапильность, красота", - написал один из поклонников.

Кадры не собрали много лайков и комментариев в открытом доступе.

Ранее мы писали, что Ирина Морозюк позировала в белом халате и черном белье. Красотка стояла перед зеркалом, а волосы оставила распущенными. Девушка показалась в ванной и не смущалась демонстрировать точеную фигуру.

Ранее сообщалось, что Ирина Морозюк позировала в тесной майке, элегантно двигаясь на камеру. Из-за того, что под топом ничего не было, в кадр попало явно лишнее. Однако поклонников знаменитость избавила от возможности что-либо сказать.

Напомним, бывшая жена экс-динамовца Морозюка задрала ножки в образе распутной школьницы

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