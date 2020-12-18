Бывшая жена экс-динамовца Николая Морозюка Ирина показала себя, дав возможность насладиться

На кадрах Ирина показалась в халатике, под которым можно увидеть пикантное черное прозрачное боди в кружевах. Девушка стояла в ванной и позировала перед камерой. В какой-то момент Морозюк сбросила халатик, хвастаясь безупречным телом и показывая самые пикантные изгибы. Кадры получились очень соблазнительными и зажигательными. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"В телеге вам было мало меня, поэтому ловите .. пока мне не надоело", - написала Ирина под фото.

"Красотка", "трогательная красота", "Очень скромно", "Ты настоящая, мечтаешь или это", "Ля, какая Морозюк", "Хороша", "Можно ещё в телегу? Там хоть сохранить видео в галерею можно))))))", "Как всегда идеальная и соблазнительная", "Еще и еще откровеннее", "твой муж очень удачливый человек", "Люблю поцелуи на твоих благах".

Сообщалось, что экс-жена бывшего футболиста динамовца Николая Морозюка, модель Ирина, показала, как занимается спортом.

Звезда сети надела в этот раз облегающий топик, из которого выпрыгивала грудь. Декольте было большим, что очень неприлично.

Напомним, бывшая жена экс-динамовца Морозюка сверкнула пикантными тату на своем подтянутом теле

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