Бывшая жена Николая Морозюка, экс-игрока киевского "Динамо", Ирина показала себя в необычном образе

Красотка в этот раз позировала в боди с большим декольте. Девушка расставила ножки и соблазнительно выгиналась перед камерой, снимая себя в зеркало. Ирина без стыда показала всю себя и татуировку на бюсте. Кадры получились очень соблазнительными и горячими, что сразу заметили фанаты. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты посмотрели более 5 тысяч раз видео и написали комментарии:

"Время вызывать пожарных", "Как всегда шикарна", "Ирина, нереальная красотка, женщина вампир", "Солнышко самое милое...", "Нельзя такое смотреть утром)))", "Ты решила сделать так ,чтобы сегодня все мужчины которые тебя увидят красотку ходили со стоячим".

Сообщалось, что бывшая жена экс-динамовца Николая Морозюка, модель Ирина, показала, как занимается спортом.

Звезда сети надела в этот раз облегающий топик, из которого выпрыгивала грудь. Декольте было большим, что очень неприлично.

Также Ирина надела тесные лосины, подчеркнувшие ее аппетитные ягодицы.

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