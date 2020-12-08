Бывшая жена звезды "Динамо" Николая Морозюка Ирина показала себя перед сном

На фото Ирина лежала в боди черного цвета на кровати. Красотка соблазнительно выгнулась, чтобы показать фанатам аппетитную пятую точку, которая была освобождена от одежды. Волосы у девушки остались распущенными, а образ дополнила Морозюк яркими серьгами. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Доброй ночи", - подписала Ирина фото.

Фанаты поставили более 4 тысяч лайков и написали комментарии:

"Черт, забыл для чего в Инстаграм зашел", "думаю, что не хватает в инсте! ! не пропадайте", "это потрясающе", "Дзюба покинул чат", "Выглядишь очень красиво", "Хорошей ночи, Барби", "О, Ируня вернулась", "Львовская львица", "Что ты творишь", "А теперь попробуй уснуть ,мужской половине ,которая на тебя подписана после такой фотки на ночь!", "Вы оставили его на ночь, ваше пчелиное чудо?".

Сообщалось, что бывшая жена украинского футболиста Николая Морозюка, произвела фурор жарким танцем.

В этот раз красотка разместила в сторис кадры, на котором ее сняли снизу. Звезда всячески изгибалась, демонстрируя красивое тело. Пышная грудь едва ли не вываливалась из выреза топика.

Напомним, бывшая экс-жена динамовца Морозюка едва не разорвала топ своими «мячами» и засветила поцелуй

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