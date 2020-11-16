Бывшая жена экс-динамовца Николая Морозюка Ирина показала, как развлекается в ванной
На фото Морозюк позировала в белом халате и черном белье. Красотка стояла перед зеркалом, а волосы оставила распущенными. Девушка показалась в ванной и не смущалась демонстрировать точеную фигуру. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии под кадрами, но так и хочется добавить: "Чертовка, снимай остальное".
Сообщалось, что экстравагантная супруга украинского футболиста Николая Морозюка продолжает будоражить сеть.
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На фото Морозюк нарядилась в черный топ, сплошь усеянный пайетками, из-под которого так и выпирают ее силиконовые прелести. Акцент соблазнительница сделала на пухлых губах и хищном взгляде.
«Если человек неожиданно прекратил спор, то это ещё не значит, что вы правы, может он просто понял , что вы тупой», - говорится в подписи к фото.
Мы писали, что бывшая жена экс-динамовца Николая Морозюка похвасталась роскошной фигурой и рассказала, как развлекается ночью после клуба.
Она выбрала роскошное желтое платье с глубоким вырезом. Платье идеально подчеркнуло пышные формы красотки, сделав акцент на ее тонкой талии. Морозюк сделала себе хвостик и традиционно накрасила губы красной помадой.
Напомним, бывшая жена экс-динамовца Морозюка едва не разорвала кофту выпирающими «мячами»
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