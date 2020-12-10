Бывшая жена экс-футболиста "Динамо" Николая Морозюка Ирина показала себя в хорошем настроении

На фото Ирина позирует в топике со спущенными бретельками на руки. Пышный бюст так и вырывался на свободу, но красотку это не смущало. Звезда снимала себя на телефон, хвастаясь своими достоинствами фигуры и улыбкой. Волосы у девушки были распущенными, а образ Ирина дополнила небольшими трусиками. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на фан-страничку знаменитости.

"Улыбка", - подписал администратор группы фото.

Фанаты поставили более 100 лайков и написали комментарии:

"Ты отпечатки пальцев размажь по картине, то проблемы могут быть", Что бы мы с тобой вытворяли в кровати. Взрыв мозгов бы произошел. прошли бы за месяц всю камасутру".



Мы писали, что бывшая жена украинского футболиста Николая Морозюка, который раньше играл в "Динамо", показала подтянутые формы в едва заметном черном белье.

Как видно на одном из Стори Морозюк, она решила сделать репост своего фото, сделанного в рамках одной из последних фотосессий. Во время съемок Ирина предстала в едва заметном черном белье на тоненьких завязочках и восхитила пикантным видом на пятую точку.

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