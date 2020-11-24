Бывшая жена украинского футболиста Николая Морозюка, который раньше играл в "Динамо", произвела фурор жарким танцем

Звезда сети изгибалась в откровенном наряде, передает Politeka.net. Стоит отметить, что жгучая блондинка никогда не отличалась скромностью, ее фото и видео в сети поражают смелостью.

В этот раз красотка разместила в сторис кадры, на котором ее сняли снизу. Звезда всячески изгибалась, демонстрируя красивое тело.

Пышная грудь едва ли не вываливалась из выреза топика. Видно, что красотка без белья, что еще больше раззадоривало ее зрителей - просто "бесстыжая" блонда.

Звезда сети также надела юбочку с разрезами, из-под которой сверкали накаченные ровные ножки.

Дополнили образ сверкающие сережки в ушах.

Ирина смотрела в камеру, при этом ее юбка приподнялась на ветру и в результате оголилось бедро.

Кадры не собрали много лайков и комментариев в открытом доступе. Однако, вероятно, блондинку засыпали приятными сообщениями в личной переписке.

Ранее мы писали, что Ирина Морозюк стояла возле зеркала в спортивных лосинах и обтягивающей тесной водолазке. Кофта была настолько тесной, что громадные прелести девушки едва не разорвали ее. Через кофту просматривался пирсинг на интимном месте Ирины.

Звезда сети рассказала, что психолог сравнил ее с черной икрой.

Напомним, Ирина Морозюк позировала в одном боди, эффектно присев возле камеры. Благодаря этому, можно было оценить красоту знаменитости, что и сделали ее поклонники.

«Если кроссовки, то….» - говорится в сообщении.

Пользователи сети были впечатлены увиденным и написали ей много приятного.

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