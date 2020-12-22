Бывшая жена экс-динамовца Николая Морозюка Ирина похвасталась упругими формами

Как пишет Рoliteka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала видео из лифта, на котором позировала в весьма соблазнительном виде. Красотка была одета в миниатюрный топик и обтягивающие лосины. Спортивный костюм выгодно подчеркнул формы Ирины. Сверху красотка набросила шубку, чтобы не замерзнуть.

Морозюк крутилась возле зеркала, соблазняя своими выдающимися формами. На зоне декольте красовалась знаменитая татуировка Ирины в виде отпечатка губ.

«Гудморнинг», - подписала видео звезда сети.

Позже Ирина опубликовала фото из спортзала. Как известно, красотка активно занимается спортом, чтобы держать себя в форме. Как признавалась сама Ирина, она старается менять виды деятельности, чтобы спорт был в кайф. На свежем фото Ирина хвасталась бицепсом, стоя рядом с красивым мужчиной.

Стоит отметить, что Ирина Морозюк славиться своими откровенными образами. На тренировки красотка всегда ходит в очень пикантных нарядах. Оно и не удивительно, ведь ей есть чем похвастаться.

Ранее мы писали, что эпатажная Морозюк засветила декольте на беговой дорожке. Красотка решила снять себя на видео во время занятия спортом. Она снимала себя во время движения. Блондинка бежала по беговой дорожке, тряся своими прелестями, выпрыгивающими из декольте.

Напомним, что Ирина Морозюк поиграла формами в прозрачных кружевах: "Это интригует".

Как сообщала Politeka, Ирина Морозюк избавилась от халатика, устроив шалости в ванной: "Трогательная...".

Также Politeka писала, что Ирина Морозюк сверкнула пикантными тату на своем подтянутом теле: "Нереальная красотка".