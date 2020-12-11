Колишня дружина екс-динамівця Миколи Морозюка, модель Ірина, показала себе в жаркому образі

Сексапільна красуня нерідко балує своїх шанувальників кадрами, які розбурхують свідомість, пише Politeka.net. Ірина заробила величезну популярність серед українців, зараз на її сторінку підписані 137 тисяч осіб.

Модель вирішила відповісти на питання своїх шанувальників, розміщуючи одні з найвідвертіших фото і відео в сторіс.

Так, Ірина позувала на стільці в мереживному напівпрозорому боді. Зірка широко розставила ніжки, знімаючи себе в дзеркало - це інтригує.

Тонка тканина підкреслила струнку фігуру знаменитості. Груди виглядали чудово під чорною білизною, а тонкі бретельки мало не зісковзували з плечей.

Крій боді був відвертим, та оголив пружні сідниці. Все це стало видно завдяки тому, що "ядерна" блондинка скинула з плеча білий халатик. Вона дивилася в телефон, підспівуючи пісні.

"Хоч би крапельку через екран від вас передалися: мудрість, сексапільність, краса", - написав один з шанувальників.

Кадри не зібрали багато лайків і коментарів у відкритому доступі.

Раніше ми писали, що Ірина Морозюк позувала в білому халаті і чорній білизні. Красуня стояла перед дзеркалом, а волосся залишила розпущеним. Дівчина показалася у ванній і не ніяковіла демонструвати точену фігуру.

Раніше повідомлялося, що Ірина Морозюк позувала в тісній майці, елегантно рухаючись на камеру. Через те, що під топом нічого не було, в кадр потрапило явно зайве. Однак шанувальників знаменитість позбавила від можливості що-небудь сказати.

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