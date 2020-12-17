Колишня дружина Миколи Морозюка, екс-гравця київського "Динамо", Ірина показала себе в незвичайному образі

Красуня цього разу позувала в боді з великим декольте. Дівчина розставила ніжки і спокусливо вигиналася перед камерою, знімаючи себе в дзеркало. Ірина без сорому показала всю себе і татуювання на бюсті. Кадри вийшли дуже спокусливими і гарячими, що відразу помітили фанати. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати подивилися понад 5 тисяч разів відео і написали коментарі:

"Час викликати пожежників"," як завжди шикарна"," Ірина, нереальна красуня, жінка вампір", " Сонечко наймиліше...", "Не можна таке дивитися вранці)))","ти вирішила зробити так, щоб сьогодні всі чоловіки які тебе побачать красуню ходили зі стоячим".

Повідомлялося, що колишня дружина екс-динамівця Миколи Морозюка, модель Ірина, показала, як займається спортом.

Зірка мережі одягла цього разу облягаючий топік, з якого вистрибували груди. Декольте було великим, що дуже непристойно.

Також Ірина одягла тісні лосини, що підкреслили її апетитні сідниці.

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