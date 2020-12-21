Кабмін готує українцям нову грошову допомогу через безробіття під час карантину

Як стало відомо Politeka.net, Мінекономіки вже розробило проект про виплати, який тепер повинні узгодити. Подробиці на офіційному сайті повідомляти прес-служба Федерації профспілок України. Документ складений з тієї причини, що новий закон Про захист населення під час карантину зобов'язує Кабмін встановлювати порядок виплат по частковому безробіттю.

Фінансова допомога передбачена працівникам, яким скоротили 50% робочого часу разом з половиною зарплати. Таке трапляється через часткову зупинку виробництва на підприємствах без припинення трудових відносин з людьми. Цікаво, що в цьому випадку допомога по безробіттю буде виплачувати роботодавець в термін не більше трьох днів після отримання грошей. Кошти йому виділять з Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування кошти, передбачені якраз на випадок безробіття. Оформляти і здійснювати виплати будуть територіальні центри зайнятості.

Нововведення торкнуться лише тих підприємств, які безпосередньо займаються виробництвом продукції. Згідно з проектом, форма власності, організаційно-правові моменти або ієрархія всередині компанії ролі не грають. Гроші українцям виділять, якщо зупинка виробництва триває від трьох до шести місяців, охопила більше 20% штату і не залежить від працівників або роботодавця.

Розмір грошової допомоги визначається, виходячи з можливостей Фонду обов'язкового страхування і не може перевищувати прожитковий мінімум для працездатних громадян - зараз сума становить 2189 гривень. Якщо постанову приймуть у Кабміні, кожен співробітник, якого торкнулося часткове безробіття, зможе отримати до двох тисяч гривень для проживання на карантині.

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