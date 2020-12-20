Украинцам обещают увеличить размер помощи от государства, но деньги намерены выдавать не всем

Об этом рассказала министр социальной политики Марина Лазебная, передает «Украина 24».

По словам чиновницы, они внесли законопроект в стены парламента о том, чтобы дети с инвалидностью и которые находятся в детдомах и опекунских семьях, моги проживать там до 23 лет. Все это время им будут начисляться выплаты, поскольку "нужно выходить куда-то из этих семей".

В то же время Лазебная рассказала, что есть несколько программ помощи многодетным семьям, которые предусматривают увеличение размера выплат.

В частности, на каждого ребенка сейчас правительство выделяет 130% от суммы "минималки". А вот многодетные семьи получат помощь, которую увеличили вдвое.

Для этого необходимо обратиться в органы социальной защиты.

Как сообщалось ранее, на фоне поднятия "минималки" украинцев, ожидается повышение социальных выплат в следующем году.

В частности, пенсия с первого января следующего года вырастет на триста гривен, достигнув отметки в 2 400 грн.

Однако, повышение пенсии будет касаться лишь тех граждан, кому больше 65 лет и кто имеет рабочий стаж от 30 лет (для женщин) и 35 лет (для мужчин) соответственно.

Напомним, выптала субсидий на карту Ощадбанка превратилось трагикомедию

Как сообщала Politeka, на субсидии теперь могут претендовать еще больше граждан

Также Politeka писала, что за коммуналку с украинцев сдерут еще больше, в Раде приняли решение