Украинцам обещают увеличить размер помощи от государства, но деньги намерены выдавать не всем

Об этом рассказала министр социальной политики Марина Лазебная, передает «Украина 24».

По словам чиновницы, они внесли законопроект в стены парламента о том, чтобы дети с инвалидностью и которые находятся в детдомах и опекунских семьях, моги проживать там до 23 лет. Все это время им будут начисляться выплаты, поскольку "нужно выходить куда-то из этих семей".

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В то же время Лазебная рассказала, что есть несколько программ помощи многодетным семьям, которые предусматривают увеличение размера выплат.

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В частности, на каждого ребенка сейчас правительство выделяет 130% от суммы "минималки". А вот многодетные семьи получат помощь, которую увеличили вдвое.

Для этого необходимо обратиться в органы социальной защиты.

Как сообщалось ранее, на фоне поднятия "минималки" украинцев, ожидается повышение социальных выплат в следующем году.

В частности, пенсия с первого января следующего года вырастет на триста гривен, достигнув отметки в 2 400 грн.

Однако, повышение пенсии будет касаться лишь тех граждан, кому больше 65 лет и кто имеет рабочий стаж от 30 лет (для женщин) и 35 лет (для мужчин) соответственно.

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