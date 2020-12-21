Українці скаржаться на чергові проблеми з поверненням грошей у Приватбанку

Про це йдеться в новій скарзі на порталі Мінфін.

З'ясувалося, що з проблемами можуть зіткнутися власники Карти Універсальної, у яких підключена послуга кешбека.

"Подзвонив представник ПБ, і повідомив, що моя карта Універсальна від Майстер кард бере участь в 5% кешбек. Зробив покупок на 26320 грн, і тут вся радість закінчилася, повернули тільки 455, 21 грн", - дивується чоловік.

Він відразу ж звернувся до банку і йому пообіцяли розібратися, чому система повернула йому таку суму.

"Передзвонили через 2 дні і сказали, що нічого не буде, так як повернення тільки до 500 грн! (хоча повернули 455 замість 1316 (обіцяні 5 %). На мої претензії, що про "ліміт ніхто, нічого, не говорив!", сказали, - "повинні були сказати", і те, що я перебував в "голд клубі", нічого не дало. Шановний ПБ, незважаючи на нашу багаторічну дружбу, я образився, і вже придивляюся — інший банк, та й система мастеркард, теж не єдина з доступних", - резюмував клієнт у своєму негативному відгуку.

Співробітник Приватбанку оперативно відповів на скаргу і запевнив, що його проблема нібито незабаром буде вирішена.

"Добрий день! Ми засмучені тим, що між вами та банком трапилося таке непорозуміння. Вже розглядаємо ситуацію, з якою вам довелося стикнутися. По результату розгляду вам зателефонуємо. З повагою, ПриватБанк", - написав він у коментарях.

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