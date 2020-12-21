Украинцы жалуются на очередные проблемы с возвратом денег в ПриватБанке

Об этом говорится в новой жалобе на портале Минфин.

Выяснилось, что с проблемами могут столкнуться владельцы карты Универсальной, у которых подключена услуга кэшбека.

"Позвонил представитель ПБ, и сообщил, что моя карта Универсальная от Мастер кард участвует в 5% кешбэке. Сделал покупок на 26320 грн, и тут вся радость закончилась, вернули только 455, 21 грн", - недоумевает мужчина.

Он сразу же обратился в банк и ему пообещали разобраться, почему система вернула ему такую сумму.

"Перезвонили через 2 дня и сказали, что ничего не будет, так как возврат только до 500 грн! (хотя вернули 455 вместо 1316 (обещанные 5 %). На мои претензии, что о «лимите никто, ничего, не говорил!», сказали, — «должны были сказать», и то, что я состоял в «голд клубе», ничего не дало. Уважаемый ПБ, несмотря на нашу многолетнюю дружбу, я обиделся, и уже присматриваю — другой банк, да и система мастеркард, тоже не единственная из доступных", - резюмировал клиент в своем негативном отзыве.

Сотрудник ПриватБанка оперативно ответил на жалобу и заверил, что его проблема якобы в скором времени будет решена.

"Добрый день! Мы расстроены тем, что между вами и банком случилось такое недоразумение. Уже рассматриваем ситуацию, с которой вам пришлось столкнуться. По результату разбирательства вам позвоним. С уважением, ПриватБанк", - написал он в комментариях.

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