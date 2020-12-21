Оточення королеви Єлизавети II побоюється угодою Меган Маркл і принца Гаррі з сервісом Netflix на $100 млн
Про це пише КП.
Як відомо, після втечі в США колишні герцоги Сассекські підписали угоду зі стрімінговим сервісом Netflix.
За умовами угоди, на порталі Меган Маркл і принц Гаррі повинні продюсувати "документалки", серіали і т. п.
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У ЗМІ з'явилася інформація, що керівництво сервісу Netflix нібито тисне на герцогів, щоб вони видали один із секретів королівської сім'ї. Тому у королеви Єлизавети II побоюються, що Меган Маркл і принц Гаррі можуть "проговоритися" через багатомільйонні гонорари.
"Ми не знаємо, про які гроші йдеться, але враховуючи, що Гаррі і Меган перестали отримувати державне фінансування, вони повинні заробляти, і пропозиція Netflix - не зовсім поганий варіант", - стверджують джерела і додають, що сервіс може розщедритися на 75 млн фунтів в обмін на таємниці королівського двору.
"За такі гроші Гаррі і Меган можуть розповісти королівські таємниці і перетворити ці історії в контент для серіалу", - додали обізнані інсайдери.
Раніше ми розповідали, як Меган Маркл привселюдно посміялася над принцом Гаррі.
Це сталося під час запису різдвяного подкасту.
Колишня зірка Голлівуду раз у раз передавала ініціативу дружину, роблячи двозначні компліменти його акценту, а після того, як принц Гаррі закликав слухачів приєднатися до ефіру, герцогиня і зовсім почала сміятися.
"О, ви ж чули його тон! Прямо те, що потрібно для подкастів", - посміялася Маркл над Гаррі
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