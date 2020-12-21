Українська співачка Аліна Гросу заінтригувала витівками з дзеркалом в розкішному образі
Як повідомляє Politeka.net, вона поділилася кадрами зі зйомок нового проекту. Дівчина вбралася в білу блузку з високо піднятим коміром і чорну куртку, яку приспустила на плечі.
Аліна Гросу з мікрофоном в руках позувала на камеру, яка показувала то її саму, то відображення в дзеркалі. У якийсь момент після повороту на його місці з'явився молодий чоловік в костюмі з блискучим піджаком, який відправив повітряний поцілунок. Співачка зобразила крайнє здивування на обличчі.
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"Дивіться сьогодні о 20:15 на телеканалі СТБ Новий детективно-мелодраматичний серіал "Двоє над прірвою". Там буду я і моя пісня-саундтрек "Утримай мене", - поділилася артистка в описі. - "Режисер: молодий і талановитий Роман Полянський. Продюсер і прекрасний наставник всіх і вся: неймовірна і геніальна Балан-Тімкіна. Чекаю ваші думки, відгуки та відгуки тут під постом".
Варто відзначити, що чоловіком в дзеркалі був саме Роман Полянський, якого Аліна згадала в публікації. Користувачі соціальної мережі оцінили зовнішній вигляд і постановку зірки в коментарях:
"Аліна ти прекрасна🔥 😍"; "Люблю серіали дивитися, де ти в ролі, Чекатиму)"; "З Прем'єрою!".
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