Телеведучий і шоумен Володимир Остапчук вирішив по-крупному здивувати своїх шанувальників
Відповідний запис з'явився в особистому мікроблозі зірки в Instagram.
Так, шоумен представив своїм шанувальникам свою пісню "Вечірка року".
За словами Володимира Остапчука, вільний від роботи час від проводив на студії і вирішив порадувати фанатів запальним треком.
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"Балувався трохи у вільний час на студії і вирішив подарувати вам веселий, запальний трек з яким легко провести 2020", - підкреслив телеведучий.
На обкладинці до композиції Володимир Остапчук сидів на підлозі в ліфті з пляшкою в руках, а поруч з ним стоїть його красуня-дружина, яка трохи розсунула свої стрункі ніжки.
Він також попросив шанувальників оцінити композицію і озвучити свій чесний вердикт.
"Обожнюю, в голові на репіті"," вогонь, якраз на свята трек буде"," Клас, пісня яка засідає в голові і хочеться наспівувати весь час"," Класний трек, все в твоєму стилі"," дійсно веселий і запальний трек", - написали вони в коментарях.
Раніше ми вже розповідали, що Володимира Остапчука з пляшкою в руках засікли на підлозі в ліфті.
Дружина шоумена показала кадри з вечірки, на якій вони з чоловіком, судячи з усього, в хмільному угарі відпалили по повній.
На інших знімках парочка дуріла і кривлялася перед камерою-схоже, що їм було дуже весело.
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