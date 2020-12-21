Зірка серіалу "Моя прекрасна няня" Ольга прокоф'єва прокоментувала ситуацію щодо своєї онкольної колеги Анастасії Заворотнюк

Актриса зізналася, що вони стали подругами після знайомства на зйомках.

"Дружили, коли разом знімалися, потім я помчала в театр. Збереглася тепла хвиля від усього прожитого. У нас залишилися хороші приятельські стосунки",-зазначила 57-річна актриса, яка зіграла роль Жанни Аркадіївни.

Коли Заворотнюк захворіла, вона перервала майже всі контакти. У свою чергу Ольга прокоф'єва не намагалася щось довідатися у її близьких. Вона не хотіла тиснути на родичів і чекала, коли родичі самі нададуть будь-яку інформацію.

"Сім'я дала зрозуміти, що вона сама хоче справлятися зі своїми проблемами, тому я не цікавила, не передавала привіти через подруг, але ми всі переживаємо. Насті дуже пощастило, у неї грандіозна сім'я, люблячі навколо люди. Я вірю, що все йде на поправку», — підкреслила артистка.

Раніше ми вже розповідали, що Анастасія Заворотнюк почала виходити на вулицю, щоб подихати свіжим повітрям, але близькі захищають її від зайвої уваги з боку журналістів.

Більш того, через важку хворобу сильно змінилася зовнішність зірки "моєї прекрасної няні", але актриса продовжує проходити реабілітацію.

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