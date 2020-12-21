Звезда сериала «Моя прекрасная няня» Ольга Прокофьева прокомментировала ситуацию относительно своей онкольной коллеги Анастасии Заворотнюк

Актриса призналась, что они стали подругами после знакомства на съемках.

«Дружили, когда вместе снимались, потом я умчалась в театр. Сохранилась теплая волна от всего прожитого. У нас остались хорошие приятельские отношения», — отметила 57-летняя актриса, сыгравшая роль Жанны Аркадьевны, которая была соперницей героини Заворотнюк в сериале.

Когда же Заворотнюк заболела, она прервалал почти все контакты. В свою очередь Ольга Прокофьева не пыталась что-то разузнать у ее близких. Она не хотела давить на родственников и ждала, когда родственники сами предоставят какую-либо информацию.

«Семья дала понять, что она сама хочет справляться со своими проблемами, поэтому я не любопытствовала, не передавала приветы через подруг, но мы все переживаем. Насте очень повезло, у нее грандиозная семья, любящие вокруг люди. Я верю, что все идет на поправку», — подчеркнула артистка.

Ранее мы уже рассказывали, что Анастасия Заворотнюк, которая борется с онкологическим заболеванием, уже начала выходить на улицу, чтобы подышать свежим воздухом, но близкие ограждают ее от лишнего внимания со стороны журналистов.

Актриса продолжает проходить реабилитацию.

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