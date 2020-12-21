Популярна співачка Оля Полякова показала, як виходить з положення і рятує своє обличчя при нестачі часу

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram красуня поділилася подробицями підготовки до зйомок. Красуня була в машині, а над її обличчям працював косметолог. Поки Ользі робили масаж обличчя, вона розповіла шанувальникам, чому їй потрібна була екстрена допомога і доводиться робити процедури в машині.

"Всім доброго ранку. Я з літака прямо в машину. А в машині мене чекає та-дам..мої золоті улюблені ручки. І імпровізований салон в моїй тачці. Прикиньте. Ось так ось артисти, не маючи часу, виходять з положення. Зараз я їду на "Маску". Сьогодні у мене знову буде офігітельний образ", - зазначила Полякова.

Варто відзначити, що, незважаючи на завантаженість, виглядала артистка вельми енергійною і відпочившою. При цьому, днем раніше Полякова скаржилася шанувальникам на важкі зйомки. Красуня записала відео з машини, розповівши, що відморозила собі п'яту точку, виступаючи в трусах. Полякова зазначила, що вона спочатку співала у святковому концерті, а потім вела його. Співачка зазначила, що у артистів не легкий хліб, як про це прийнято говорити.

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