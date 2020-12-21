"Не ставтеся до цього не серйозно"

Молода українська співачка Мішель Андраде розповіла про нещастя, яке сталося з нею під час підготовки до нового номера

Сумною історією зірка, яку продюсує Потап, поділилася на своїй сторінці в Instagram. Про це повідомляє Politeka.net.

Так, Мішель розповіла, що разом зі своєю командою готувала ефектний виступ для шанувальників. За словами співачки, вона просто "горіла" цією постановкою і дуже хотіла, щоб вийшло видовищно.

"Будь ласка, перед кожною репетицією, або силовим тренуванням-розминайте своє тіло! Не ставтеся до цього не серйозно або як зробила я, "у мене вже досить скілов, зараз все буде гуд! Роздам вогонь " але було не зовсім так. Я пошкодила собі шию, до такої міри, що самостійно не могла вставати з ліжка і рухати голову в будь - яку сторону...", - розповіла Андраде.

Вона додала, що проводити розминку перед кожним інтенсивним тренуванням - це обов'язкове правило. Зірка також запевнила, що в майбутньому обов'язково поставить той номер.

Свій пост Андраде супроводила спокусливою фотографією, на якій сидить на підлозі в білизні і колготах, вигнувшись в томній позі.

Шанувальники артистки залишив під її постом багато коментарів.

"Здоров'я-найголовніше! Бажаю якнайшвидшого одужання. Ваші пісні і танці просто", "одужуй", "Мішелька, поправляйся!",- пишуть люди.

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