"Не относитесь к этому не серьезно"

Молодая украинская певица Мишель Андраде рассказала о несчастье, которое произошло с ней во время подготовки к новому номеру

Печальной историей звезда, которую продюсирует Потап, поделилась на своей странице в Инстаграм. Об этом сообщает Politeka.net.

Так, Мишель рассказала, что вместе со своей командой готовила эффектное выступление для поклонников. По словам певицы, она просто «горела» этой постановкой и очень хотела, чтобы получилось зрелищно.

«Пожалуйста, перед каждой репетицией, или силовой тренировкой - разминайте своё тело! Не относитесь к этому не серьезно или как сделала я,- «у меня уже достаточно скилов, сейчас все будет гуд! Раздам огонь» но было не совсем так. Я повредила себе шею, до такой степени, что самостоятельно не могла вставать с кровати и двигать голову в любую сторону…», - рассказала Андраде.

Она добавила, что проводить разминку перед каждой интенсивной тренировкой - это обязательное правило. Звезда также заверила, что в будущем обязательно поставит тот номер.

Свой пост Андраде сопроводила соблазнительной фотографией, на которой сидит на полу в белье и колготах, выгнувшись в томной позе.

Поклонники артистки оставил под ее постом много комментариев.

«Здоровье-самое главное! Желаю скорейшего выздоровления. Ваши песни и танцы просто», «Выздоравливай», «Мишелька, поправляйся!», - пишут люди.

Напомним, Потап похвастался жарким видео с Мишель Андраде, скоро переплюнет Каменских.

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