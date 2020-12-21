Молодая украинская певица Мишель Андраде рассказала о несчастье, которое произошло с ней во время подготовки к новому номеру
Печальной историей звезда, которую продюсирует Потап, поделилась на своей странице в Инстаграм. Об этом сообщает Politeka.net.
Так, Мишель рассказала, что вместе со своей командой готовила эффектное выступление для поклонников. По словам певицы, она просто «горела» этой постановкой и очень хотела, чтобы получилось зрелищно.
«Пожалуйста, перед каждой репетицией, или силовой тренировкой - разминайте своё тело! Не относитесь к этому не серьезно или как сделала я,- «у меня уже достаточно скилов, сейчас все будет гуд! Раздам огонь» но было не совсем так. Я повредила себе шею, до такой степени, что самостоятельно не могла вставать с кровати и двигать голову в любую сторону…», - рассказала Андраде.
Она добавила, что проводить разминку перед каждой интенсивной тренировкой - это обязательное правило. Звезда также заверила, что в будущем обязательно поставит тот номер.
Беда настигла Полякову после концерта, певица еле стоит на ногах, появилось признание: "Сначала я пела, а потом..."
Покатушки на санках закончились трагедией на Харьковщине: 11-летний ребенок умер до приезда врачей
Горе у Кристины Орбакайте, появилось последнее фото перед трагедией: "Спасибо, мой ангел"
Как в обычной жизни выглядят Ксения Мишина, Каменских, Никитюк и другие звезды: фото без макияжа и пафоса
Свой пост Андраде сопроводила соблазнительной фотографией, на которой сидит на полу в белье и колготах, выгнувшись в томной позе.
Поклонники артистки оставил под ее постом много комментариев.
«Здоровье-самое главное! Желаю скорейшего выздоровления. Ваши песни и танцы просто», «Выздоравливай», «Мишелька, поправляйся!», - пишут люди.
Напомним, Потап похвастался жарким видео с Мишель Андраде, скоро переплюнет Каменских.
Как сообщала Politeka, подопечная Потапа Мишель Андраде без белья пошалила с горячими красотками: "Безумно кайфую".
Также Politeka писала, что знойная подопечная Потапа Мишель Андраде на коленках свела с ума бесстыдными изгибами.