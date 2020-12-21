Популярна українська співачка Надя Дорофєєва зізналася, коли плкала останнім часом

Зірка вирішила поспілкуватися з шанувальниками в Instagram, і відповіла на деякі з їхніх питань. Як повідомляє Politeka.net, серед іншого фанати співачки поцікавилися і про те, коли вона востаннє плакала.

Як відомо, не так давно Дорофєєва вперше дебютувала як сольна виконавиця після розпаду дуету "Время и стекло". Відразу після цього стало відомо, що виконавиця стала наставницею на шоу «Голос країни».

Тепер же Дорофєєва зізналася, що саме на зйомках цього шоу вона і плакала Востаннє. При цьому, Надя не стала розкривати подробиці інциденту або причину своєї емоційної реакції.

"На "Голос країни", - коротко відповіла Зірка на питання "коли останній раз ти плакала?".

Вона також поділилася кадрами зі зйомок, на яких її можна побачити в розкльошених штанях і короткому топіку.

Раніше ми писали, що на одному з фан-акаунтів в Instagram 30-річної співачки опублікували провокативне фото, на якому вона постала в компанії з двома красенями в поліцейській формі.

Яскраво нафарбована Дорофєва була в розпусній міні-сукні рожевого кольору зі спокусливою зоною декольте. Судячи з усього, красуня не одягла ліфчик.

Нагадаємо, розгублену Дорофєєву в розпусному міні публічно "заарештували" і поставили в незручну позу: "Покарана".

Як повідомляла Politeka, оздоблена Дорофєєва показала свою красу максимально близько.

Також Politeka писала, що Дорофєєва в латексі звела з розуму відвертим чином: "Співаючі труси відпочивають".