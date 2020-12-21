Популярная украинская певица Надя Дорофеева призналась, когда плкала в последнее время

Звезда решила пообщаться с поклонниками в Инстаграм, и ответила на некоторые из их вопросов. Как сообщает Politeka.net, среди прочего фанаты певицы поинтересовались и о том, когда она в последний раз плакала.

Как известно, не так давно Дорофеева впервые дебютировала как сольная исполнительница после распада дуэта «Время и стекло». Сразу после этого стало известно, что исполнительница стала наставницей на шоу «Голос країни».

Теперь же Дорофеева призналась, что именно на съемках этого шоу она и плакала в последний раз. При этом, Надя не стала раскрывать подробности инцидента или причину своей эмоциональной реакции.

«На «Голос країни», - коротко ответила звезда на вопрос «Когда последний раз ты плакала?».

Она также поделилась кадрами со съемок, на которых ее можно увидеть в расклешенных штанах и коротком топике.

Ранее мы писали, что на одном из фан-аккаунтов в Инстаграм 30-летней певицы опубликовали провокативное фото, на котором она предстала в компании с двумя красавчиками в полицейской форме.

Ярко накрашенная Дорофева была в развратном мини-платье розового цвета с соблазнительной зоной декольте. Судя по всему, красотка не надела лифчик.

Напомним, растерянную Дорофееву в развратном мини публично "арестовали" и поставили в неудобную позу: "Наказана".

Как сообщала Politeka, разукрашенная Дорофеева показала свою красоту максимально близко.

Также Politeka писала, что Дорофеева в латексе свела с ума откровенным образом: «Поющие трусы отдыхают».