Популярная украинская певица Надя Дорофеева призналась, когда плкала в последнее время
Звезда решила пообщаться с поклонниками в Инстаграм, и ответила на некоторые из их вопросов. Как сообщает Politeka.net, среди прочего фанаты певицы поинтересовались и о том, когда она в последний раз плакала.
Как известно, не так давно Дорофеева впервые дебютировала как сольная исполнительница после распада дуэта «Время и стекло». Сразу после этого стало известно, что исполнительница стала наставницей на шоу «Голос країни».
Теперь же Дорофеева призналась, что именно на съемках этого шоу она и плакала в последний раз. При этом, Надя не стала раскрывать подробности инцидента или причину своей эмоциональной реакции.
«На «Голос країни», - коротко ответила звезда на вопрос «Когда последний раз ты плакала?».
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Она также поделилась кадрами со съемок, на которых ее можно увидеть в расклешенных штанах и коротком топике.
Ранее мы писали, что на одном из фан-аккаунтов в Инстаграм 30-летней певицы опубликовали провокативное фото, на котором она предстала в компании с двумя красавчиками в полицейской форме.
Ярко накрашенная Дорофева была в развратном мини-платье розового цвета с соблазнительной зоной декольте. Судя по всему, красотка не надела лифчик.
Напомним, растерянную Дорофееву в развратном мини публично "арестовали" и поставили в неудобную позу: "Наказана".
Как сообщала Politeka, разукрашенная Дорофеева показала свою красоту максимально близко.
Также Politeka писала, что Дорофеева в латексе свела с ума откровенным образом: «Поющие трусы отдыхают».