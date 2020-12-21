Наталя Могилевська вразила розкішним образом в білому в компанії екзотичних красунь

Популярна українська співачка поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram, повідомляє Politeka.net.

У ньому зірка звернулася до своїх шанувальників і зізналася, що їй важливий від них будь фідбек.

"Друзі я читаю всі ваші відгуки спасибі за кожен як позитивний так і негативний. Такі резонансні роботи провокують наше активне спілкування! Я щаслива і готова відповідати на ваші запитання, обговорювати критичні зауваження! Пишіть тут! Найближчі дні буду активна!",- написала артистка.

Вона також поділилася своєю фотографією, на яких позує з двома темношкірими красунями – моделлю Елізабет Аноруе і блогеркою Трейсі Жозе Мануель. Всі троє, при цьому, вибрали для виходу в світ вбрання з глибоким декольте, чим не могли не привернути до себе увагу.

Шанувальники Могилевської прийшли в захват від нового знімка.

"Неймовірна Наташа, новий сингл, це захват. Не перестаєте дивувати", "Люблю ваші пісні. Всі різні і 100% справжні!", "Натусик, залітайте на шампусик! З наступаючим!", "Спасибі, що ти знову "в строю". Трек класний! Ти граціозна, красива, ніжна! Спасибі тобі, що ти є у нас!", "Які вкусняшки", "відмінно виглядаєте. Буду рада співпрацювати з вами. З наступаючим Вас", "дві кави з молоком", - пишуть люди.

Нагадаємо, сяюча Могилевська вразила затишним видом на тлі розкішної ялинки: "Наташка помолодшала".

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