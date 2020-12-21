Відома українська співачка Ірина Білик показала, як розважається з DZIDZIO

Напередодні новорічних свят українські зірки все активніше беруть участь в зйомках і записах різних номерів в колаборації один з одним. Так, Білик записала спільну колядку з Олександром Пономарьовим, DZIDZIO, Тіною Кароль, Алексєєвим і Олегом Скрипкою. Про це вона розповіла у своєму Instagram.

"Свято наближається, а наша колядка все ближче до першого номера в трендах Ютуб. Сподіваюся ви вже її бачили, а якщо ні, то обов'язково подивіться! До речі, а в якому кольорі ви плануєте зустрічати Новий Рік?",- написала співачка.

Вона також поділилася смішним коротким відео з процесу запису номера. На ньому сама Білик і DZIDZIO танцюють під різдвяну музику. При цьому, співачка лише розслаблено рухає руками, в той час як артист намагається щосили, демонструючи забавні рухи.

Білик з'явилася на кадрах в яскраво-жовтому костюмі, зеленій блузці і стильному бежевому капелюсі.

Шанувальники співачки тут же відреагували на її пост.

"Цей жовтий костюм і капелюх нагадує фільм - Маска", "Ірочка, ви неперевершена. Така красива", "як приємно дивитися", "дуже красиво!!! Ірина, вам дуже йде жовтий колір!!! Новий Рік збираюся зустрічати в сріблястому платті!", "Ірина Білик стиль і краса!",- пишуть люди.

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