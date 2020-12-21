Переможниця "Супер Топ-модель по-українськи" Тетяна Брик вразила виглядом у найвідвертіших образах

Красуня обійшла інших суперниць і стала кращою в шоу "Супер Топ-модель по-українськи", з чим її вже встигла привітати суддя проекту Соня Плакидюк.

"Ти це зробила. Вітаю тебе, котик! Хто вболівав за Тетянку, піднімайте келихи", - написала фотограф.

Відзначимо, що Таня займається моделінгом вже давно. На перший сезон проекту "Топ-модель по-українськи" вона потрапила ще в 16 років, причому вже тоді у неї за плечима був професійний досвід. Тоді вона посіла на проекті третє місце.

У своєму Instagram Брик любить ділитися з шанувальниками фотографіями в самих різних образах. Треба відзначити, що дівчина не соромиться демонструвати своє привабливе тіло.

У неї на сторінці можна знайти як знімки в нижній білизні, так і повністю оголені фото.

"Дуже естетично", "Ох, Танюха, дуже круто!", "Чому так неймовірно красиво і естетично в одній фотографії?", "Дуже зачаровує фото", "ідеальна дівчинка", "Боже, це вау", "Венера сучасності", "0% вульгарності, всього в міру", "найкрасивіша", "Боже, Ти прекрасна", "яка вогняна дівчина", - коментують фанати сміливі експерименти моделі.

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