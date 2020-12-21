Дружина відомого українського ведучого Володимира Остапчука Христина Гірняк відверто розповіла про догляд за собою і показала себе у витонченому образі

Красуня в своєму Instagram поміркувала на тему того, у скільки може обходитися жінці догляд за собою. Про це пише Politeka.net.

Так, Гірняк зазначила, що люксова косметика може бути дуже дорогою, проте її покупка автоматично не робить дівчину доглянутою.

"Багато хто впевнений, що можна віддати 100$, і всі питання—вирішені. Ви реально так думаєте, коли на останні гроші купуєте люксову косметику? Доглянута дівчина може віддавати мінімум коштів, і максимум уваги б'юті рутині", - написала Христина.

Вона також додала, що з її досвіду головними складовими, необхідними для горезвісної доглянутості, є: гігієна, боротьба з проблемами або звичка.

Гірняк також поділилася свіжим фото, на якому позує з б'юті-аксесуарами в руках. При цьому, на ній елегантне біле плаття на тонких блискучих бретельках, а також стильні прикраси.

У коментарях до посту відзначився і сам Остапчук, який жартома розкрив вартість відповідного для нього уходового кошти: «200 грн», написав ведучий.

Передплатники красуні також відреагували на її пост в коментарях.

"Найдорожчий засіб безцінно - це здоровий сон", "ви дуже красива", - пишуть люди.

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