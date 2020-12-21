Жена известного украинского ведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк откровенно рассказала об уходе за собой и показала себя в утонченном образе

Красотка в своем Инстаграм порассуждала на тему того, во сколько может обходиться женщине уход за собой. Об этом пишет Politeka.net.

Так, Горняк отметила, что люксовая косметика может быть очень дорогой, однако ее покупка автоматически не делает девушку ухоженной.

«Многие уверены, что можно отдать 100$, и все вопросы—решены. Вы реально так думаете, когда на последние деньги покупаете люксовую косметику? Ухоженная девушка может отдавать минимум средств, и максимум внимания бьюти рутине», - написала Кристина.

Она также добавила, что по ее опыту главными составляющими, необходимыми для пресловутой ухоженности, являются: гигиена, борьба с проблемами или привычка.

Горняк также поделилась свежим фото, на котором позирует с бьюти-аксессуарами в руках. При этом, на ней элегантное белое платье на тонких сверкающих бретельках, а также стильные украшения.

В комментариях к посту отметился и сам Остапчук, который в шутку раскрыл стоимость подходящего для него уходового средства: «200 грн», написал ведущий.

Подписчики красотки также отреагировали на ее пост в комментариях.

«Самое дорогое средство бесценно - это здоровый сон», «Вы очень красивая», - пишут люди.

Напомним, новая жена Остапчука ошарашила "запущенным" лицом, кадры попали в сеть: "Какие у тебя усы!".

Как сообщала Politeka, Остапчук с женой не прошли мимо скандала с главной елкой страны, шоумен не сдержался: "Спасибо, что без шляпы".

Также Politeka писала, что жена Остапчука задрала платье и полезла под елку, появились кадры: "Ну что, начнем!".