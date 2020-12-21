Зірка Студії "Квартал 95" Євген Кошовий весело провів день зі своєю старшою дочкою Варварою і спробував себе в новій професії

Як стало відомо, популярний український комік і його 12-річна дочка відвідали сімейний майстер-клас з ювелірної майстерності. Відповідні кадри опублікували організатори заходу, пише Politeka.net.

Так, в рамках навчання Кошовим пропонувалося зайнятися виготовленням власного прикраси за допомогою спеціальних інструментів. На опублікованих кадрах можна побачити, як Варвара щосили намагається створити гарний виріб, а ось її батькові це дається явно непросто. У якийсь момент артист навіть вимовляє: "Покажіть, де вихід".

Проте, вони з донькою продовжують працювати.

"2020-й непередбачуваний, тому, діти, сідайте і записуйте!...Куля срібна для вампірів. А хто його знає, що ще в 20-му буде", - заявляє Кошовий на камеру, демонструючи свою роботу.

Пізніше артист з відчаєм в голосі просить: "Дайте мені поліно".

Варвара ж весь цей час продовжувала працювати над власним виробом.

"Ну тато, не показуй", - попросила дівчинка, коли гуморист спробував зняти її роботу.

В цілому, судячи з кадрів, батькові і дочці дуже сподобалося таке проведення часу. При цьому Кошовий встиг повеселити ще й усіх присутніх на майстер-класі.

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