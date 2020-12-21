Чоловік Наташі Корольової, російський стриптизер Тарзан поділився спогадами про подорож до Африки

Не так давно Сергій Глушко (справжнє ім'я артиста) потрапив у гучний скандал зі зрадою, після чого вирішив «втекти» від усіх, включаючи дружину, в Африку. Тарзан вже повернувся додому, проте подорож, судячи з усього, все ще не відпускає його.

Як повідомляє Politeka.net, стриптизер згадав про свою поїздку, поділившись відповідним відео в своєму Instagram. На кадрах можна побачити, як Тарзан розслаблено лежить на землі, наспівуючи якусь пісню, а над ним сидять заворожені чужинцем місцеві діти.

Шанувальники артиста тут же почали коментувати його пост.

"Де ви були що так довго ні чого не викладали!! Не можна так народ в очікуванні томити!!", "Навіть малятка підпадають під твою чарівність, а діти фальш добре відчувають. Майте це на увазі, злостивці", "Акуна матата", "такі лапуськи", "Нам же передали купу повітряних поцілунків чудові дітлахи. Так приємно", "Ну звичайно акуна мата а не вирішить всіх проблем. Проте.. Трохи екзотики це добре. Компанія що треба", - пишуть люди.

Відзначимо, що слідом за чоловіком Королева також вирушила подорожувати самостійно. Вона повернулася зі своєї поїздки тільки недавно.

Нагадаємо, чоловік королевою Тарзан публічно помірявся своєю гордістю з накачаними красенями: «Наташу шкода».

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