Муж Наташи Королевой, российский стриптизер Тарзан поделился воспоминаниями о путешествии в Африку

Не так давно Сергей Глушко (настоящее имя артиста) угодил в громкий скандал с изменой, после чего решил «сбежать» ото всех, включая жену, в Африку. Тарзан уже вернулся домой, однако путешествие, судя по всему, все еще не отпускает его.

Как сообщает Politeka.net, стриптизер вспомнил о своей поездке, поделившись соответствующим видео в своем Инстаграм. На кадрах можно увидеть, как Тарзан расслабленно лежит на земле, напевая какую-то песню, а над ним сидят завороженные чужестранцем местные дети.

Поклонники артиста тут же принялись комментировать его пост.

«Где вы были что так долго ни чего не выкладывали Сергей!! Нельзя так народ в ожидании томить!!», «Даже малышки подпадают под твое обаяние, а дети фальшь хорошо чувствуют. Имейте это ввиду, злопыхатели», «Акуна матата», «Такие лапуськи», «Нам же передали кучу воздушных поцелуев замечательные детишки. Так приятно», «Ну конечно акуна мата а не решит всех проблем. Но.. Немного экзотики это хорошо. Компания что надо», - пишут люди.

Отметим, что вслед за мужем Королева также отправилась путешествовать самостоятельно. Она вернулась из своей поездки только недавно.

Напомним, муж Королевой Тарзан публично померился своей гордостью с накачанными красавцами: «Наташу жалко».

Как сообщала Politeka, Тарзан после возвращения Королевой поразил непривычным видом: «Где ж твои локоны?».

Также Politeka писала, что сбежавшая Королева пустилась во все тяжкие и нашла замену Тарзану на роскошной вилле: "Можно отдохнуть по полной".