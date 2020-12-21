Ведучий популярного шоу "Холостячка" Григорій Решетник заінтригував новим знімком з одним з героїв шоу Олексієм Тригубенко

Не так давно українці нарешті побачили фінал програми, в якому «холостячка» Ксенія Мішина вибрала собі в супутники Олександра Еллерта, позбавивши перемоги Тригубенко. Після цього ведучий вже встиг охрестити фіналіста "головним холостяком країни".

Як повідомляє Politeka.net, цього разу Решетник поділився у своєму Instagram новим фото з Тригубенком. На ньому обидва позують в стильних костюмах і посміхаються на камеру.

"Дівчата, вирішено! Увага! Якщо це фото набере 100 тис. лайків-я опублікую Лешин номер телефону. Все для вас. Поїхавши...",- підписав знімок ведучий.

Коментарі українців не змусили себе довго чекати.

"Льошу в Холостяк!!", "Гриша давай його на 2 сезон в Холостяк", "ви таки серйозно взялися за пристрій особистого життя Льоші", "не можна так жартувати, Льоші доведеться міняти номер", "Льоша закоханий в Мішину", "бідний Льоха наречений на 100000", "Льоша вже побіг міняти сімку!", "Ого Гриша. Та Ви чого? Льошу порвуть на частини. Шкода ж", "навіщо номер? Льоша потрібен, а не номер. Треба Льошу клонувати", "а я думала, вирішено: Льоша - наступний Холостяк. Вже черга бажаючих би була", - пишуть люди.

Нагадаємо, з'ясувалася доля Тригубенка, якого відшила "холостячка" Мішина, що відбувається після шоу.

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