Зірка Студії "Квартал 95" Юрій Ткач вирішив підняти настрій українцям

Популярний комік поділився новим постом на своїй сторінці в Instagram, повідомляє Politeka.net.

У ньому артист показав своє нове фото і розповів про те, що його турбує.

"Стежу за кожним, щоб з настроєм було все гуд", - написав Ткач.

На фото артист зображений на зйомках чергового шоу. Можна помітити, що він одягнений в костюм, до якого прикріплений мікрофон. Гуморист вирішив насмішити шанувальників своїм фірмовим виразом обличчя з примруженим оком і піднятою вгору бровою.

Фанати артиста тут же почали коментувати його пост.

"Тепер настрій піднявся))) чуть чуть", "дуже добре у вас виходить", "все добре", "взагалі око олмаз", "підписана на цей аккаунт і тому настрій завжди відмінне", "і вам всього хорошого", "ще потрібні мандаринки", "погляд зачаровує", "дядько, брову простіше", "спасибі за стеження!!! Завдяки цьому... все гуууд!!", "Ого, який фейс-контроль", "Ох вже ці пустотливі очі. Оччччень позитивний і харизматичний чоловічок!",- пишуть люди.

Раніше ми писали, що Ткач насмішив фотографією в «царській» шубі.

Так, на новому фото артист позує з дуже серйозним обличчям. Одягнений він при цьому в яскраво-червону шубу з розкішним білим коміром в чорну цятку, що нагадує про мантіях монархів. Доповнює образ чорна хутряна шапка.

Нагадаємо, Ткач з " Квартал 95 "вирядився в хутра і ошелешив перетворенням: "Дуже приємно, цар".

Як повідомляла Politeka, Ткача з "Квартал 95" переплутали з Зеленським, артисту пророкують завидне майбутнє: "наступний президент".

Також Politeka писала, що Ткач з "Квартал 95" в окулярах і шапці вразив перевтіленням, на бабусю схожий: "Як же це...".