Звезда Студии «Квартал 95» Юрий Ткач решил поднять настроение украинцам

Популярный комик поделился новым постом на своей странице в Инстаграм, сообщает Politeka.net.

В нем артист показал свое новое фото и рассказал о том, что его заботит.

«Слежу за каждым, чтоб с настроем было все гуд», - написал Ткач.

На фото артист запечатлен на съемках очередного шоу. Можно заметить, что он одет в костюм, к которому прикреплен микрофон. Юморист решил насмешить поклонников своим фирменным выражением лица с прищуренным глазом и поднятой вверх бровью.

Фанаты артиста тут же принялись комментировать его пост.

«Теперь настроение поднялось))) чуть чуть», «Очень хорошо у вас выходит», «Все хорошо», «Вообще глаз олмаз», «Подписана на этот аккаунт и поэтому настроение всегда отличное», «И Вам всего хорошего», «Еще нужны мандаринки», «Взгляд завораживающий», «Дядя, брову попроще», «Спасибо за слежку!!! Благодаря этому... всё гуууд!!», «Ого, какой фейс-контроль», «Ох уж эти шаловливые глазки. Оччччень позитивный и харизматичный человечек!», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Ткач насмешил фотографией в «царской» шубе.

Так, на новом фото артист позирует с очень серьезным лицом. Одет он при этом в ярко-красную шубу с роскошным белым воротником в черную крапинку, напоминающим о мантиях монархов. Дополняет образ черная меховая шапка.

Напомним, Ткач из "Квартал 95" вырядился в меха и ошарашил преображением: "Очень приятно, царь".

Как сообщала Politeka, Ткача из «Квартал 95» перепутали с Зеленским, артисту пророчат завидное будущее: "Следующий президент".

Также Politeka писала, что Ткач из «Квартал 95» в очках и шапке поразил перевоплощением, на бабушку похож: "Как же это...".