Дочка популярної української співачки Олі Полякової поділилася вуличним фото і підняла серйозну тему

15-річна Маша Полякова давно активно веде свою сторінку в Instagram, поступово набираючи все більшої популярності. Зазвичай дівчина радує підписників свіжими гламурними фото і розважальними постами, проте в цей раз її публікація виявилася більш серйозною.

Так, на новому фото Маша відображена на вулиці в модному одязі і кепці. При цьому дівчина виглядає сумною і явно чимось засмученою.

Підпис до знімка також виявився не радісним.

"Що найболючіше що вам довелося пережити в житті?", - поцікавилася у своїх підписників Маша.

Коментарі людей не змусили себе чекати. Багато ділилися з дівчиною дуже особистими речами.

"Зрада близьких людей які мене мало не довели до суїциду", "зрада чоловіка на моїх очах", "втрата близької людини. Смерть а все інше дурниця", "нічого, через час це не здається таким вже болем...) Думаю, найбільший біль, це втрата близьких людей", "очі вбиті", "Маша, ви з мамою такі красиві, успішні! не треба думати про погане! все пройде і налагодитися! Удачі!",- пишуть українці у відповідь на запитання дівчини.

Нагадаємо, дочка Полякової забралася на спину матері і змусила її розслабитися: "хлопці, подивіться...".

Як повідомляла Politeka, 15-річна дочка Олі Полякової подалася в співачки і готується затьмарити зіркову матір: "куди ми котимося...».

Також Politeka писала, що дочка Олі Полякової здивувала безбашенною зміною іміджу, з таким волоссям її ще не бачили.