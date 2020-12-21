Дочь популярной украинской певицы Оли Поляковой поделилась уличным фото и подняла серьезную тему
15-летняя Маша Полякова давно активно ведет свою страничку в Инстаграм, постепенно набирая все большую популярность. Обычно девушка радует подписчиков свежими гламурными фото и развлекательными постами, однако в этот раз ее публикация оказалась более серьезной.
Так, на новом фото Маша запечатлена на улице в модной одежде и кепке. При этом девушка выглядит грустной и явно чем-то расстроенной.
Подпись к снимку также оказалась не радостной.
«Что самое больное что вам пришлось пережить в жизни?», - поинтересовалась у своих подписчиков Маша.
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Комментарии людей не заставили себя ждать. Многие делились с девушкой очень личными вещами.
«Предательство близких людей которые меня чуть не довели до суицида», «Измена мужа на моих глазах», «Потеря близкого человека. Смерть а всё остальное ерунда», «Ничего, спустя время это не кажется такой уж болью...) Думаю, самая большая боль, это потеря близких людей», «Глаза убитые», «Маша, вы с мамой такие красивые, успешные! не надо думать о плохом! все пройдет и наладиться! Удачи!», - пишут украинцы в ответ на вопрос девушки.
Напомним, дочь Поляковой забралась на спину матери и заставила ее расслабиться: "Ребята, посмотрите...".
Как сообщала Politeka, 15-летняя дочь Оли Поляковой подалась в певицы и готовится затмить звездную мать: «Куда мы катимся...».
Также Politeka писала, что дочь Оли Поляковой удивила безбашенной сменой имиджа, с такими волосами ее еще не видели.