Українська співачка і колишня учасниця групи "Время и стекло" Надя Дорофєєва порадувала несподіваним знімком
Фотографію зірка опублікувала у своєму особистому Instagram.
Так, популярна співачка запропонувала фанатам задати питання в Instagram Stories, на які б вона відверто і чесно відповіла.
Одна з передплатниць поцікавилася, яку краще купити "тоналку" дівчинці, щоб приховати свої веснянки.
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Надя Дорофєєва своєрідно відповіла на питання шанувальниці. Співачка опублікувала зворушливу фотографію з дитинства, на якій маленька Надя Дорофєєва посміхається без деяких зубів.
"Нееет! Веснянки-це кайф!",- відповіла Надя Дорофєєва на запитання своєї шанувальниці.
Раніше ми розповідали, що на одному з фан-акаунтів в Instagram 30-річної Наді Дорофєєвої опублікували провокативне фото, на якому вона постала в компанії з двома красенями в поліцейській формі.
Яскраво нафарбована Дорофєва була в розпусній міні-сукні рожевого кольору зі спокусливою зоною декольте. Судячи з усього, красуня не одягла ліфчик.
Нагадавши, розгублену Дорофєєву в розпусному міні публічно "заарештували" і поставили в незручну позу
Як повідомляла Politeka, оздоблена Дорофєєва показала свою красу максимально близько.
Також Politeka писала, що Дорофєєва в латексі звела з розуму відвертим чином