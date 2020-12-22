Такою зірку ще не бачили

Українська співачка і колишня учасниця групи "Время и стекло" Надя Дорофєєва порадувала несподіваним знімком

Фотографію зірка опублікувала у своєму особистому Instagram.

Так, популярна співачка запропонувала фанатам задати питання в Instagram Stories, на які б вона відверто і чесно відповіла.

Одна з передплатниць поцікавилася, яку краще купити "тоналку" дівчинці, щоб приховати свої веснянки.

Надя Дорофєєва своєрідно відповіла на питання шанувальниці. Співачка опублікувала зворушливу фотографію з дитинства, на якій маленька Надя Дорофєєва посміхається без деяких зубів.

"Нееет! Веснянки-це кайф!",- відповіла Надя Дорофєєва на запитання своєї шанувальниці.

Раніше ми розповідали, що на одному з фан-акаунтів в Instagram 30-річної Наді Дорофєєвої опублікували провокативне фото, на якому вона постала в компанії з двома красенями в поліцейській формі.

Яскраво нафарбована Дорофєва була в розпусній міні-сукні рожевого кольору зі спокусливою зоною декольте. Судячи з усього, красуня не одягла ліфчик.

Нагадавши, розгублену Дорофєєву в розпусному міні публічно "заарештували" і поставили в незручну позу

Як повідомляла Politeka, оздоблена Дорофєєва показала свою красу максимально близько.

Також Politeka писала, що Дорофєєва в латексі звела з розуму відвертим чином