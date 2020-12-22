Такой звезду еще не видели

Украинская певица и бывшая участница группы "Время и стекло" Надя Дорофеева порадовала неожиданным снимком

Фотографию звезда опубликовала в своем личном Instagram.

Так, популярная певица предложила фанатам задать интересующие вопросы в Instagram Stories, на которые бы она откровенно и честно ответила.

Одна из подписчиц поинтересовалась, какую лучше купить "тоналку" девочке, чтобы скрыть свои веснушки.

Надя Дорофеева своеобразно ответила на вопрос поклонницы. Певица опубликовала трогательную фотографию из детства, на которой маленькая Надя Дорофеева улыбается без некоторых зубов.

"Нееет! Веснушки - это кайф!", - ответила Надя Дорофеева на вопрос своей поклонникцы.

Ранее мы рассказывали, что на одном из фан-аккаунтов в Инстаграм 30-летней Нади Дорофеевой опубликовали провокативное фото, на котором она предстала в компании с двумя красавчиками в полицейской форме.

Ярко накрашенная Дорофева была в развратном мини-платье розового цвета с соблазнительной зоной декольте. Судя по всему, красотка не надела лифчик.

Напомним, растерянную Дорофееву в развратном мини публично "арестовали" и поставили в неудобную позу

Как сообщала Politeka, разукрашенная Дорофеева показала свою красоту максимально близко.

Также Politeka писала, что Дорофеева в латексе свела с ума откровенным образом