Дружина популярного телеведучого Володимира Остапчука посвітила своїми формами в яскравому курортному вбранні

Як повідомляє Politeka.net, Христина опублікувала на своїй сторінці в мережі фото зі свого відпочинку на морі. Вона відображена в чорному купальнику - боді на блискавці. Образ доповнили туфлі на підборах, сонцезахисні окуляри, зачіска з розпущеним волоссям і сумочка тигрового забарвлення, закріплена на животі.

Христина забралася верхи на кам'яну огорожу, звісивши розсунуті ноги. Дівчина злегка зігнулася, взявшись за край платформи. На задньому плані видно морську затоку і кілька яхт.

Шанувальники поцікавилися у дружини Володимира Остапчука, хто ж вона за гороскопом, а Христина не стала приховувати цю інформацію, відповівши самоіронічно: "Терези. Така злегка неврівноважена. Але веселенька".

Раніше Христина Остапчук покрасувалася своїм новорічним образом під вбраною ялинкою. Босонога красуня розташувалася прямо на підлозі в короткій сукні кремового кольору, яке майже не прикрило її стрункі ноги і зробило акцент на зоні декольте. Дружина ведучого також зробила красиву укладку і яскравий макіяж.

Можна помітити, що Христина не одягла під сукню бюстгальтер, надавши своєму зовнішньому вигляду більше пікантності. Вона заглянула в одну з коробочок з косметикою під ялинкою, не приховуючи свого захоплення.

"Дорогі мої, ну що, почнемо-с!!!!!",- йдеться у підписі.

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